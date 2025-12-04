Nicola Ventola, ex giocatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così della rosa di questa stagione dell'Inter: "Sinceramente penso ancora che la rosa dell'Inter sia la più forte. Soprattutto quest'anno perché sono arrivate in attacco riserve importanti.
Ventola: "Inter ha la rosa più forte, soprattutto quest'anno: e vi spiego perché"
Nicola Ventola, ex giocatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così della rosa di questa stagione dell'Inter
Bonny è già pronto e può essere titolare quando manca uno o può mandare in panchina qualcun altro, Esposito sta crescendo. Poi Sucic è la sorpresa, Zielinski si sta riprendendo, c'è sempre Frattesi: chi ha un centrocampo con così tante opzioni? In difesa con Akanji siamo migliorati, ma poi Bisseck, Acerbi... Ragazzi, la rosa dell'Inter è la più completa".
