Ventola: “Inter ha la rosa più forte, soprattutto quest’anno: e vi spiego perché”

Nicola Ventola, ex giocatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così della rosa di questa stagione dell'Inter
Marco Astori 

Nicola Ventola, ex giocatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così della rosa di questa stagione dell'Inter: "Sinceramente penso ancora che la rosa dell'Inter sia la più forte. Soprattutto quest'anno perché sono arrivate in attacco riserve importanti.

Bonny è già pronto e può essere titolare quando manca uno o può mandare in panchina qualcun altro, Esposito sta crescendo. Poi Sucic è la sorpresa, Zielinski si sta riprendendo, c'è sempre Frattesi: chi ha un centrocampo con così tante opzioni? In difesa con Akanji siamo migliorati, ma poi Bisseck, Acerbi... Ragazzi, la rosa dell'Inter è la più completa".

