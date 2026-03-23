Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così il pareggio tra Fiorentina e Inter di ieri sera: "L'Inter non è la squadra che in quest'anno ci ha abituato a tenere in mano la partita: anche nel primo tempo non ha avuto il controllo, è stata spesso in balia dell'avversario e mi viene difficile capire il perché. L'Inter non smette di correre, perde le distanze: e lì non hai più certezze.
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Verità Viviano: “Maresca non arbitra il Napoli? Non può essere il VAR di Milan e Inter”
Non è messa bene in campo: non riesco a capire come non riesca a gestire, non lo fa più. Thuram? Sta mancando nel suo marchio di fabbrica, puliva i palloni, faceva ripartire: perde tutti i palloni. Sommer? Non sei mai tranquillo quando giochi nell'Inter: difficilmente quest'anno ci ha messo una pezza. Sul gol un portiere come lui può fare molto meglio. Lui sbaglia la respinta con la mano, non lavora di polso per respingerla laterale e la manda in avanti.
Non è un errore gravissimo, ma dipende da livello dove sei: Maignan ha messo diverse pezze per il Milan, lui no. Mano di Pongracic? Io vado secondo la logica: la palla lì finisce a Thuram davanti alla porta. Maresca ha dichiarato di trovarsi in difficoltà ad arbitrare il Napoli: quindi in questo momento del campionato non dovrebbe essere VAR di Milan e Inter. L'ha dichiarato lui".
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