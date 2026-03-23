Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così il pareggio tra Fiorentina e Inter di ieri sera: "L'Inter non è la squadra che in quest'anno ci ha abituato a tenere in mano la partita: anche nel primo tempo non ha avuto il controllo, è stata spesso in balia dell'avversario e mi viene difficile capire il perché. L'Inter non smette di correre, perde le distanze: e lì non hai più certezze.