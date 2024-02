Vernazza (GdS): “L’Inter e il ‘trittico scudetto’ che può liberarla per la Champions”

Sebastiano Vernazza oggi sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha parlato dei prossimi impegni dell’Inter. Tra corsa scudetto e sogno Champions League, in attesa del ritorno contro l’Atletico Madrid. “Nove giorni per chiudere il discorso scudetto, per eliminare ogni residuo e minimo “però”. L’Inter ha davanti a sé un trittico non impossibile: oggi il Lecce allo stadio di Via del Mare; mercoledì il recupero contro l’Atalanta; lunedì 4 marzo il Genoa a San Siro. Lo scoglio grosso è l’Atalanta a metà settimana, gli altri due sono impegni abbordabili, per quanto insidiosi, perché il Lecce ha bisogno di punti salvezza e il Genoa attraversa un bellissimo periodo, trascinato da Mateo Retegui centravanti della Nazionale. La legge dei grandi numeri gioca contro Simone Inzaghi: la capolista ha vinto tutte le partite dell’anno solare 2024, impossibile mantenere questa frequenza di successi. È fisiologico e umano che prima o poi arrivi una frenata sotto forma di pareggio, se non uno scivolone. Ci auguriamo che lo stop non prenda forma a Madrid, nel ritorno di Champions contro l’Atletico, gara in cui un pari andrebbe benissimo.

Non chiediamo all’Inter di vincere tutte le partite del trittico imminente, lo scudetto arriverà lo stesso. I faccia a faccia con l’Atalanta assomigliano sempre a viaggi nell’ignoto e un punto, contro il “dentista” Gasperini, andrebbe bene lo stesso. Crediamo però che Simone Inzaghi sia consapevole della grande occasione: con nove punti, l’Inter salirebbe a quota 72 dopo 27 giornate. Il Napoli, un anno fa, al 27° turno era capolista con 71 e di fatto aveva già vinto lo scudetto, era una pura questione di tempo. L’opportunità andrebbe colta, senza avvertirla come un obbligo, per dedicarsi quasi in esclusiva alla Champions League e inseguire l’utopia di un’altra finale, se non del Doblete, l’accoppiata campionato-coppa grande. Se tra otto giorni la capolista svetterà a 72 punti, Inzaghi potrà usare la Serie A come palestra per far crescere Bisseck e Buchanan, il primo giocherà anche stasera a Lecce; per far sentire Frattesi un titolare e non solo il primo cambio di lusso; per capire se Asllani in prospettiva possa elevarsi al rango di Calhanoglu. Più in generale, per preparare il futuro. Operazione fattibile anche se i punti saranno sette e non nove.