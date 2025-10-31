L'Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la gara di domenica alle 12.30 tra Verona e Inter. Questa la designazione completa:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Verona-Inter, è Doveri l’arbitro designato. Al Var Aureliano, Avar c’è Abisso
ultimora
Verona-Inter, è Doveri l’arbitro designato. Al Var Aureliano, Avar c’è Abisso
L'Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la gara di domenica alle 12.30 tra Verona e Inter
H. VERONA – INTER h. 12.30
DOVERI
LO CICERO – VECCHI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: ABISSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA