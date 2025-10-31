FC Inter 1908
L'Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la gara di domenica alle 12.30 tra Verona e Inter
L'Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la gara di domenica alle 12.30 tra Verona e Inter. Questa la designazione completa:

H. VERONA – INTER h. 12.30

DOVERI

LO CICERO – VECCHI

IV: COLLU

VAR: AURELIANO

AVAR: ABISSO

