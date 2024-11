L’Inter alle 15 torna in campo in Serie A dopo la sosta per le nazionali: di fronte c’è il Verona, ecco le formazioni ufficiali

L’Inter alle 15 torna in campo in Serie A dopo la sosta per le nazionali: di fronte c’è il Verona (ecco dove vedere la partita in tv e streaming). Al Bentegodi, Simone Inzaghi schiera per la prima volta in stagione dal 1’ Correa accanto a Thuram. Ricordiamo che mancano Lautaro Martinez (influenza) e Calhanoglu (infortunio muscolare).