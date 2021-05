Verona, Salcedo: “Contento per il secondo gol, spero di continuare così”

L'attaccante classe 2001 di proprietà dell'Inter è andato a segno anche ieri contro lo Spezia: 2 gol nelle ultime 3 gare

Secondo gol nelle ultime tre partite per Eddie Salcedo, a segno anche ieri contro lo Spezia dopo la rete realizzata contro la Fiorentina. L'attaccante del Verona, di proprietà dell'Inter, ha espresso la sua gioia ai canali ufficiali gialloblu: "C'è grandissimo rammarico perché avevamo la partita in pugno e purtroppo abbiamo preso gol nei minuti finali. Abbiamo preso un punto, ce lo teniamo, però saremmo stati molto più felici se ne avessimo presi 3. Sono molto contento per il secondo gol nelle ultime 3 partite, spero di continuare così per cercare di dare sempre il massimo per questa squadra e cercare di aiutare a portarla alla vittoria. Il colpo di testa? È una cosa naturale. Mio papà giocava a basket a livello professionistico, mi sa che ho preso da lui!".