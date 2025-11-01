Verso Verona-Inter, Zanetti dovrà fare a meno di tre giocatori

Il Verona prosegue la preparazione in vista del match casalingo di domenica all’ora di pranzo contro l’Inter . La squadra allenata da Paolo Zanetti è in cerca di riscatto dopo la sconfitta col Como.

Il tecnico dovrà fare a meno di tre giocatori per la sfida contro i nerazzurri. Rimarranno a riposo e dovrebbero tutti rientrare per la prossima gara che il Verona giocherà col Lecce il difensore Nunez e i centrocampisti Akpa Akpro e Serdar.