Verso Verona-Inter, Zanetti dovrà fare a meno di tre giocatori

Verso Verona-Inter, Zanetti dovrà fare a meno di tre giocatori
Il Verona prosegue la preparazione in vista del match casalingo di domenica all'ora di pranzo contro l'Inter. Tre indisponibili per Zanetti
Il Verona prosegue la preparazione in vista del match casalingo di domenica all’ora di pranzo contro l’Inter. La squadra allenata da Paolo Zanetti è in cerca di riscatto dopo la sconfitta col Como.

Il tecnico dovrà fare a meno di tre giocatori per la sfida contro i nerazzurri. Rimarranno a riposo e dovrebbero tutti rientrare per la prossima gara che il Verona giocherà col Lecce il difensore Nunez e i centrocampisti Akpa Akpro e Serdar.

