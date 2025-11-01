Braglia: “La Juve con Spalletti può lottare per lo scudetto ma non ho capito perché…”

Simone Braglia , ex portiere, ha parlato così di Juventus dopo la presentazione ufficiale di Spalletti come nuovo allenatore:

"Per me può rientrare. Mi soffermerei su un altro aspetto però: non ho capito gli otto mesi soli di contratto a un tecnico che nella sua carriera può vantare un curriculum invidiabile. Non capisco poi da chi è stato scelto, se da Elkann, Comolli o altri.

Vuole rimettersi in gioco Spalletti, ma ritengo che avrebbe avuto l'opportunità di lavorare per il futuro con un contratto da subito più lungo. Vedremo, se Spalletti darà un'identità, può rientrare. Per me comunque non c'è stata unione in società sulla scelta di Spalletti".

Milan-Roma

​​​​​​​"Una bella partita, più decisiva per il Milan che per la Roma per che tipo di campionato sarà. Vedo leggermente favorito il Milan, perché è una partita troppo fondamentale per l'entusiasmo che devono avere i giocatori".