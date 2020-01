Il vice di Lampard: “Giroud? Non si può cedere e restare scoperti”

Prima della partita contro il Nottingham Forest ha parlato al posto di Lampard, influenzato, Morris che ha parlato del calciomercato in uscita e si è riferito anche a Giroud. Il giocatore è in scadenza di contratto a fine stagione e l’Inter ci sta pensando. Ma il Chelsea sembra ancora convinto a trattenerlo: «Gioca come altri ancora per il club e tutto deve essere fatto per il bene della squadra. Non possiamo lasciar partire i giocatori rimanendo scoperti nel reparto. Ovviamente pensiamo anche a loro come uomini che si sono sempre comportati bene e da professionisti».

(Fonte: Football.london)