Ivan Zazzaroni ha parlato di Cristian Chivu al Podcast Numer1: "Ha rimesso a posto le cose, non ha cambiato tanto ma ha cambiato"

Matteo Pifferi Redattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 20:16)

Intervenuti al Podcast Numeri1, Fabrizio Biasin ha voluto sottolineare una delle qualità di Cristian Chivu in questi primi mesi di Inter: "Io pensavo che chiunque fosse arrivato dopo 4 anni di Inzaghi e dopo quel finale tragico di stagione, sarebbe finito al patibolo.

Nella mia testa, il mio pensiero era: "Solo uno come Allegri può reggere ad una situazione del genere", perché ne ha passate tante e sa come gestirle. A me piace molto una cosa di Chivu, una tecnica sottovalutata: io la definisco la tecnica della non tensione. Lui vive tutto con una serenità assoluta, forse poi arriverà il momento delle difficoltà"

Zazzaroni interviene: "La serenità di Chivu è apparente, non dorme la notte e non vede la famiglia (ride, ndr). Fabregas non sarebbe venuto all'Inter perché per lui c'era troppo da cambiare. Chivu aveva una conoscenza dell'Inter che altri non potevano avere e anche la grande fiducia di Ausilio che è quello che più l'ha spinto per arrivare.

A Inzaghi voglio bene ma il paradosso è che il suo addio è stata la cosa più bella che poteva fare dopo un 5-0. Non avrebbe potuto proseguire. Chivu ha rimesso a posto le cose, non ha cambiato tanto ma ha cambiato"