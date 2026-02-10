FC Inter 1908
Zazzaroni: “Inter, paradosso Inzaghi. Chivu? Creatura di Ausilio. Fabregas no perché…”

Zazzaroni: “Inter, paradosso Inzaghi. Chivu? Creatura di Ausilio. Fabregas no perché…” - immagine 1
Ivan Zazzaroni ha parlato di Cristian Chivu al Podcast Numer1: "Ha rimesso a posto le cose, non ha cambiato tanto ma ha cambiato"
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuti al Podcast Numeri1, Fabrizio Biasin ha voluto sottolineare una delle qualità di Cristian Chivu in questi primi mesi di Inter: "Io pensavo che chiunque fosse arrivato dopo 4 anni di Inzaghi e dopo quel finale tragico di stagione, sarebbe finito al patibolo.

Nella mia testa, il mio pensiero era: "Solo uno come Allegri può reggere ad una situazione del genere", perché ne ha passate tante e sa come gestirle. A me piace molto una cosa di Chivu, una tecnica sottovalutata: io la definisco la tecnica della non tensione. Lui vive tutto con una serenità assoluta, forse poi arriverà il momento delle difficoltà"

Zazzaroni: “Inter, paradosso Inzaghi. Chivu? Creatura di Ausilio. Fabregas no perché…”- immagine 2

Zazzaroni interviene: "La serenità di Chivu è apparente, non dorme la notte e non vede la famiglia (ride, ndr). Fabregas non sarebbe venuto all'Inter perché per lui c'era troppo da cambiare. Chivu aveva una conoscenza dell'Inter che altri non potevano avere e anche la grande fiducia di Ausilio che è quello che più l'ha spinto per arrivare.

Chivu Inter
Getty Images

A Inzaghi voglio bene ma il paradosso è che il suo addio è stata la cosa più bella che poteva fare dopo un 5-0. Non avrebbe potuto proseguire. Chivu ha rimesso a posto le cose, non ha cambiato tanto ma ha cambiato"

