VIDEO / “Assist per Lautaro o tiro sbagliato?”: Pio Esposito risponde così

“Era assist o tiro sbagliato?”. È la domanda posta a Pio Esposito all’arrivo al Gran Galà del calcio a Milano.
“Era assist o tiro sbagliato?”. È la domanda posta a Pio Esposito all’arrivo al Gran Galà del calcio a Milano, ecco la sua risposta
Ecco il video, dal profilo Instagram di Sportitalia:
“Assist”, la riposta di Pio Esposito, che ha voluto servire il capitano nerazzurro al centro dell’area contro il Pisa.
