FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora VIDEO / “Assist per Lautaro o tiro sbagliato?”: Pio Esposito risponde così

ultimora

VIDEO / “Assist per Lautaro o tiro sbagliato?”: Pio Esposito risponde così

VIDEO / “Assist per Lautaro o tiro sbagliato?”: Pio Esposito risponde così - immagine 1
“Era assist o tiro sbagliato?”. È la domanda posta a Pio Esposito all’arrivo al Gran Galà del calcio a Milano, ecco la sua risposta
Alessandro Cosattini Redattore 

VIDEO / “Assist per Lautaro o tiro sbagliato?”: Pio Esposito risponde così- immagine 2

“Era assist o tiro sbagliato?”. È la domanda posta a Pio Esposito all’arrivo al Gran Galà del calcio a Milano.

VIDEO / “Assist per Lautaro o tiro sbagliato?”: Pio Esposito risponde così- immagine 3

Ecco il video, dal profilo Instagram di Sportitalia:

“Assist”, la riposta di Pio Esposito, che ha voluto servire il capitano nerazzurro al centro dell’area contro il Pisa.

Leggi anche
Florenzi: “C’è una cosa che Lautaro ha e dimostra la garra che ha dentro”
Bucciantini: “Inter, ogni volta c’è un caso Lautaro. Stupido aspettare i suoi gol...

© RIPRODUZIONE RISERVATA