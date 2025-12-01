Florenzi: “C’è una cosa che Lautaro ha e dimostra la garra che ha dentro”

A Skysport, Alessandro Florenzi , ex giocatore di Roma e Milan, ha parlato del modo in cui i difensori devono fronteggiare Lautaro Martinez . ¯Una cosa notavo l'anno scorso quando c'era da marcarlo e io non lo marcavo sempre perché ce l'avevano in consegna i centrali. Quando loro preparavano le partite era 'guarda Lautaro cosa fa'. Prima che arrivi il pallone ti viene addosso e ti dà una botta. Poi mentre la palla sta arrivando e poi prende palla perché legge prima l'azione».

«Se lui aspetta il pallone la palla non la prende perché c'è il difensore che è più alto, ma se prende arriva il pallone - passetemi il termine - io te meno e non ti faccio arrivare a quello che vuoi fare tu e la palla la prende lui. Quello fa parte della voglia che c'è dentro di lui e quella cosa o ce l'hai o non ce l'hai. E il fatto che è argentino magari può aiutare perché comunque ha quella garra che gli riconosciamo tutti. Diventa difficilmente marcabile», ha concluso l'ex calciatore sul nerazzurro.