Marco Astori Redattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 17:31)

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato negli studi di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: "Se prendi un allenatore nuovo, deve cambiare il corso precedente altrimenti diventa un problema portare avanti le idee dell'allenatore prima. Non sarebbe una tragedia perdere, però si innescherebbero una serie di polemiche e problematiche che prima dell'esordio in Champions porterebbero ad avere nervosismo e pressioni. Invece con un risultato positivo le prossime tre in campionato potrebbero dare una bella spinta.

La formazione? E' difficile cambiare qualcosa di quattro anni che ti hanno dato tante soddisfazioni: il problema dell'allenatore nuovo è dare le sue idee ad un gruppo che ne aveva altre. Questo mi dà da pensare su un gruppo come questo abituato a certe cose: la campagna acquisti è stata fatta per ringiovanire tutto. Ma quando questi giovani verranno messi in squadra? Sono stati spesi soldi per Martinez e ancora gioca Sommer: vuol dire che uno non è pronto o che l'altro è di un rendimento talmente elevato che ha rallentato l'inserimento del giovane.

Il tempo non è mai abbastanza, dipende molto dai risultati che fai: siamo di fronte ad una situazione in cui nell'ultima partita l'Inter ha perso ma ha costruito tanto, Bisseck non fa una situazione timida ma fa proprio un errore. Questo è il momento dell'Inter: quando inizierà la partita vedremo la situazione e a fine partita sarà importante aver fatto almeno un pareggio".