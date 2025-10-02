Marcus Thuram salterà la sfida contro la Cremonese e spera di tornare a disposizione subito dopo la sosta quando l'Inter sarà di scena all'Olimpico contro la Roma.
SM – Inter, Thuram out ma anche un altro titolarissimo non è al meglio: con la Cremonese…
Al suo posto, stando alle prime indicazioni, scalpita Bonny che è in vantaggio su Pio Esposito come partner di Lautaro. Come riportato da Sport Mediaset, però, c'è un altro titolare che non è al meglio fisicamente:
"Anche a centrocampo sono probabili nuovi avvicendamenti, con Mkhitaryan pronto a riprendersi il suo posto. Barella e Frattesi scalpitano, da valutare Calhanoglu uscito un po' acciaccato dal match contro lo Slavia Praga per una botta al ginocchio.
Carlos Augusto (ieri convocato da Ancelotti per il Brasile) potrebbe far rifiatare uno tra Dimarco e Bastoni, mentre Akanji e De Vrij torneranno a guidare la linea di difesa. Da valutare il portiere, con il solito ballottaggio Sommer-Martinez", si legge su Sport Mediaset.
