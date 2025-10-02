SM – Inter, Thuram out ma anche un altro titolarissimo non è al meglio: con la Cremonese…

Marcus Thuram salterà la sfida contro la Cremonese e spera di tornare a disposizione subito dopo la sosta

Marcus Thuram salterà la sfida contro la Cremonese e spera di tornare a disposizione subito dopo la sosta quando l'Inter sarà di scena all'Olimpico contro la Roma.

Al suo posto, stando alle prime indicazioni, scalpita Bonny che è in vantaggio su Pio Esposito come partner di Lautaro. Come riportato da Sport Mediaset, però, c'è un altro titolare che non è al meglio fisicamente: