Intervenuto a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ha parlato così in vista della sfida tra Inter e Lazio di questa sera: "Chivu sta comunicando in questo modo che mi piace molto e si prende le responsabilità di non essere stato in grado di intervenire nella testa dei giocatori.
Anche se col Kairat l'approccio è stato positivo e non sono riusciti a sbloccarla e si è complicata. Questa è l'ultima partita di 7 in 21 giorni: ci sta quella stanchezza. Vedremo stasera contro un avvesario che si difende bene, l'Inter deve essere brava a scardinare la difesa della Lazio".
