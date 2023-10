Vieri: “Thuram? Ho scritto ad Ausilio: l’hai azzeccato. Inter candidata a vincere la Champions”

Se Inzaghi contro il City o il Bayern fa giocare Darmian o Pavard, io sono tranquillo. Se gioca De Vrij o Acerbi sono tranquillo, se gioca Frattesi al posto di uno dei centrocampisti non c'è problema. Carlos Augusto se gioca titolare non si può dire niente. Ausilio ha azzeccato Thuram, sono andati via due grandissimi attaccanti. Lautaro azzeccato in pieno e dopo la partita contro la Fiorentina tutti si sono scordati Lukaku.