Il canale satellitare parla dei numeri della squadra di Chivu che ha segnato 65 gol ma l'attacco vive un momento delicato

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 22:31)

Una vera e propria contraddizione. L'Inter in campionato ha segnato 65 gol 21 in più del Milan secondo e 20 in più del Napoli terzo e ha incassato 23 gol come la Roma, due in più del Milan e uno in più del Como. "Il miglior attacco della Serie A si deve ritrovare. Sembra contraddittorio, ma l'Inter è la squadra che segna di più però le sue punte si sono bloccate". Così a Skysport Matteo Barzaghi racconta il momento della squadra di Chivu che arriva dalla vittoria con Lecce e Genoa, la sconfitta nel derby e il pari con l'Atalanta.

Tutto nasce dall'infortunio di Lautaro: con lui la squadra di Chivu viaggiava a 2.4 gol di media a partita e senza di lui c'è una sola rete in media a partita: nelle ultime sei partite sono stati segnati sei gol. Sotto osservazione sono finiti tutti gli attaccanti anche perché l'argentino non sarà a disposizione da titolare nella gara contro la Fiorentina: nella migliore ipotesi possibile andrà in panchina. Ma ad oggi è complicato dato che il giocatore si sta allenando ancora a parte.

I numeri — Sky ha passato in rassegna i numeri dell'attacco nerazzurro: "Senza di lui sono calati Thuram e Bonny. Bene fino a dicembre: il francese ha segnato 12 gol, 9 nel 2025 e 3 nel 2026, un gol nelle ultime 9 gare di Serie A. Il compagno ha segnato 2 gol in questo inizio anno, 1 col Pisa e 1 col Torino in Coppa Italia, 5 li ha segnati nei primi cinque mesi della stagione. Esposito ha migliorato le sue statistiche nel nuovo anno: 3 gol li ha segnati nel 2025 e 5 nel 2026. Da lui è arrivata la rete contro l'Atalanta. Giocherà lui con Marcus a Firenze. Da quando l'attacco ha frenato ha frenato tutta la squadra: due cose strettamente legate e se riparte l'attacco l'Interpuò pensare di tornare a volare".

(Fonte: Skysport)