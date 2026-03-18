Una vera e propria contraddizione. L'Inter in campionato ha segnato 65 gol 21 in più del Milan secondo e 20 in più del Napoli terzo e ha incassato 23 gol come la Roma, due in più del Milan e uno in più del Como. "Il miglior attacco della Serie A si deve ritrovare. Sembra contraddittorio, ma l'Inter è la squadra che segna di più però le sue punte si sono bloccate". Così a Skysport Matteo Barzaghi racconta il momento della squadra di Chivu che arriva dalla vittoria con Lecce e Genoa, la sconfitta nel derby e il pari con l'Atalanta.
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Sky – Inter, l’attacco deve ritrovarsi: i dati parlano chiaro. A Firenze Lautaro…
Tutto nasce dall'infortunio di Lautaro: con lui la squadra di Chivu viaggiava a 2.4 gol di media a partita e senza di lui c'è una sola rete in media a partita: nelle ultime sei partite sono stati segnati sei gol. Sotto osservazione sono finiti tutti gli attaccanti anche perché l'argentino non sarà a disposizione da titolare nella gara contro la Fiorentina: nella migliore ipotesi possibile andrà in panchina. Ma ad oggi è complicato dato che il giocatore si sta allenando ancora a parte.
I numeri—
Sky ha passato in rassegna i numeri dell'attacco nerazzurro: "Senza di lui sono calati Thuram e Bonny. Bene fino a dicembre: il francese ha segnato 12 gol, 9 nel 2025 e 3 nel 2026, un gol nelle ultime 9 gare di Serie A. Il compagno ha segnato 2 gol in questo inizio anno, 1 col Pisa e 1 col Torino in Coppa Italia, 5 li ha segnati nei primi cinque mesi della stagione. Esposito ha migliorato le sue statistiche nel nuovo anno: 3 gol li ha segnati nel 2025 e 5 nel 2026. Da lui è arrivata la rete contro l'Atalanta. Giocherà lui con Marcus a Firenze. Da quando l'attacco ha frenato ha frenato tutta la squadra: due cose strettamente legate e se riparte l'attacco l'Interpuò pensare di tornare a volare".
(Fonte: Skysport)
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