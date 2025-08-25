Visnadi: “Nuova, vecchia Inter. Alla faccia di mercato e supposte rivoluzioni”

Gianni Visnadi, nella sua analisi di Inter-Torino per Il Giornale, si è soffermato sull'esordio in panchina di Cristian Chivu, scelto per prendere il posto di Simone Inzaghi nonostante la pochissima esperienza alla guida di prime squadre: "La stagione dirà se Cristian Chivu era pronto per una panchina così importante dopo sole 13 partite da allenatore di Serie A, però il modo in cui è entrato nel mondo Inter è quello di chi non ha paura e si sente sicuro di sé e della sua squadra.