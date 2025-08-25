Gianni Visnadi, nella sua analisi di Inter-Torino per Il Giornale, si è soffermato sull'esordio in panchina di Cristian Chivu, scelto per prendere il posto di Simone Inzaghi nonostante la pochissima esperienza alla guida di prime squadre: "La stagione dirà se Cristian Chivu era pronto per una panchina così importante dopo sole 13 partite da allenatore di Serie A, però il modo in cui è entrato nel mondo Inter è quello di chi non ha paura e si sente sicuro di sé e della sua squadra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Visnadi: “Nuova, vecchia Inter. Alla faccia di mercato e supposte rivoluzioni”
ultimora
Visnadi: “Nuova, vecchia Inter. Alla faccia di mercato e supposte rivoluzioni”
I nerazzurri di Chivu debuttano questa sera a San Siro contro il Torino nella prima giornata di campionato
Se è solo una maschera, basterà poco a capirlo. Comincia anche l'Inter,«un cantiere aperto», come spiega il suo allenatore. E forse proprio perché i lavori sono ancora in corso, Chivu non abbandona la vecchia via per quella nuova, a conoscerla: non fosse squalificato Calhanoglu, giocherebbero gli 11 titolari della scorsa stagione, alla faccia del mercato e delle supposte rivoluzioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA