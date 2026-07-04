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fcinter1908 ultimora Viviano: “La verità è che il Como fa vergognare il calcio italiano e gli altri ds che…”
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Viviano: “La verità è che il Como fa vergognare il calcio italiano e gli altri ds che…”
Nel corso dell'ultima diretta di SportiumFUN, Emiliano Viviano, ex portiere, ha esaltato così il modus operandi del Como sul mercato
Nel corso dell'ultima diretta di SportiumFUN, Emiliano Viviano, ex portiere, ha esaltato così il modus operandi del Como sul mercato: "Il Como fa vergognare il calcio italiano, la verità è quella lì: fa vergognare gli altri direttori sportivi che non hanno le competenze che ha il Como.
E' inutile che mi dicono che ha speso: ha speso 100 ma i giocatori valgono 300: non sono spesi, sono investiti. L'unico argomento contro il Como che capisco è che lì è più facile, ma hanno competenze: io ci parlo, ragazzi, conoscono tutti. Tu domani gli chiedi com'è questo giocatore, loro ti mandano 15 relazioni".
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