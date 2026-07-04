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Viviano: “La verità è che il Como fa vergognare il calcio italiano e gli altri ds che…”

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Nel corso dell'ultima diretta di SportiumFUN, Emiliano Viviano, ex portiere, ha esaltato così il modus operandi del Como sul mercato
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso dell'ultima diretta di SportiumFUN, Emiliano Viviano, ex portiere, ha esaltato così il modus operandi del Como sul mercato: "Il Como fa vergognare il calcio italiano, la verità è quella lì: fa vergognare gli altri direttori sportivi che non hanno le competenze che ha il Como.

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Getty Images

E' inutile che mi dicono che ha speso: ha speso 100 ma i giocatori valgono 300: non sono spesi, sono investiti. L'unico argomento contro il Como che capisco è che lì è più facile, ma hanno competenze: io ci parlo, ragazzi, conoscono tutti. Tu domani gli chiedi com'è questo giocatore, loro ti mandano 15 relazioni".

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