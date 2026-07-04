FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Caso Bastoni, Repice: “Io non lo conosco e non lo frequento ma vi dico che…”

ultimora

Caso Bastoni, Repice: “Io non lo conosco e non lo frequento ma vi dico che…”

Caso Bastoni, Repice: “Io non lo conosco e non lo frequento ma vi dico che…” - immagine 1
Su SportiumFUN, Francesco Repice, noto commentatore e giornalista, ha detto la sua sul caso riguardante Alessandro Bastoni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto in diretta su SportiumFUN, Francesco Repice, noto commentatore e giornalista, ha detto la sua sul caso riguardante Alessandro Bastoni: "E' una cosa che riguarda la magistratura e per me rimane là. Io in queste cose non voglio entrare perché non ne so nulla: io non so come sono andate le cose.

Inter Bastoni
Getty

C'è un'inchiesta in corso, se ne stanno occupando gli organi competenti: però a me i moralismi danno sempre un po' fastidio, l'ipermoralismo mi infastidisce sempre un po' perché poi magari, e mi auguro che sia così, il ragazzo è stato messo in mezzo a una roba e non mi va. Se ha sbagliato pagherà, però sono cose delicate. Se questa cosa avrà un impatto su di lui? Ce l'ha avuto già in passato perché quella roba lì di fare quel fallo quella sera in Bosnia non è di grande lucidità: prendiamo gol e restiamo 11 contro 11.

Bastoni
Getty Images

Lui sapeva dove si trovava, è un giocatore forte: ha già avuto un impatto quest'anno e questo mi spiace molto. Io non lo conosco e non lo frequento: ma a me dà l'idea di un ragazzo normalissimo. Un impatto l'ha già avuto, io aspetto di vedere cosa succede: voglio capire se è una roba in cui ha responsabilità o no, fa tanta differenza".

Leggi anche
Calamai: “Inter, un segnale colpisce il prestigio: mi sorprende che Marotta…”
Chalobah-Inter? Sabatini: “A Como sono furbi e Fabregas vuole insegnarci tutto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA