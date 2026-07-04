Su SportiumFUN, Francesco Repice, noto commentatore e giornalista, ha detto la sua sul caso riguardante Alessandro Bastoni

Marco Astori Redattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 17:15)

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Intervenuto in diretta su SportiumFUN, Francesco Repice, noto commentatore e giornalista, ha detto la sua sul caso riguardante Alessandro Bastoni: "E' una cosa che riguarda la magistratura e per me rimane là. Io in queste cose non voglio entrare perché non ne so nulla: io non so come sono andate le cose.

C'è un'inchiesta in corso, se ne stanno occupando gli organi competenti: però a me i moralismi danno sempre un po' fastidio, l'ipermoralismo mi infastidisce sempre un po' perché poi magari, e mi auguro che sia così, il ragazzo è stato messo in mezzo a una roba e non mi va. Se ha sbagliato pagherà, però sono cose delicate. Se questa cosa avrà un impatto su di lui? Ce l'ha avuto già in passato perché quella roba lì di fare quel fallo quella sera in Bosnia non è di grande lucidità: prendiamo gol e restiamo 11 contro 11.

Lui sapeva dove si trovava, è un giocatore forte: ha già avuto un impatto quest'anno e questo mi spiace molto. Io non lo conosco e non lo frequento: ma a me dà l'idea di un ragazzo normalissimo. Un impatto l'ha già avuto, io aspetto di vedere cosa succede: voglio capire se è una roba in cui ha responsabilità o no, fa tanta differenza".