Emiliano Viviano, su TVPlay, ha parlato di Mario Balotelli e della possibilità che il calciatore torni a giocare in Italia. Se ne è parlato in chiave Genoa e Torino. «Chi lo prende fa un affare. Non lo dico perché è mio amico ma mi sbilancio. Non sta bene così, fisicamente, da tempo. Si sta allenando bene. È carico come una molla, si sta allenando fortissimo perché aveva proprio intenzione già da quest'estate di tornare in Italia per dimostrare a chi, giustamente anche, ha dei dubbi che lui può fare ancora la differenza in Italia», ha sottolineato l'ex portiere.