È andata in archivio l'andata dei quarti di finale di Champions League: martedì hanno vinto Inter (2-1 in trasferta contro il Bayern) e Arsenal (3-0 in casa contro il Real Madrid), mercoledì invece hanno sorriso PSG e Barcellona, che hanno vinto 3-1 e 4-0 rispettivamente contro Aston Villa e Borussia Dortmund.