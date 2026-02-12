Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha commentato così il momento dell'Inter

Marco Astori Redattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 21:32)

Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha commentato così il momento dell'Inter dopo la vittoria col Sassuolo: "Ad un certo punto è stato tutto facile, ma nel primo tempo il Sassuolo ha messo pure sotto l'Inter. Chivu non era contento. Poi dopo si è sfaldata: io avevo detto che non mi aspettavo tanto da questa partita perché per come il Sassuolo vuole giocare forte della sua classifica, non sarebbe stato un pericolo per l'Inter.

L'Inter soffre di più con chi si difende bene: se invece vai allo sbaraglio, per l'Inter c'è da divertirsi. Dimarco il più forte esterno in circolazione? Dimarco l'ha reso così Inzaghi, parto così. Poi il calcio che fa oggi l'Inter, più verticale e offensivo, dà a quel piede clamoroso di avere tantissime occasioni. Poi è stato bravo, è migliorato in fase difensiva. E' ingiusto fare il paragone con i 60' dell'anno scorso come è giusto dire che Chivu ha elevato le sue qualità: ora è anche più offensivo, arriva anche di più a calciare.

Inter-Juve? Il discorso big match e Lautaro vale più per lui che per l'Inter: i gol ce li ha contro Bayern, Barcellona e nel derby, ma ultimamente è un po' mancato con le prestazioni nei big match. Ma l'Inter non è mancata con la Juve, col Napoli e col Milan: manca solo nel risultato. L'unica vera partita in cui l'ho vista inferiore è stata con l'Arsenal".