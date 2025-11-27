Manu Koné costretto al cambio in Europa League. Il centrocampista della Roma, sogno di mercato dell'Inter , ha lasciato il campo al 28' dopo un trauma alla caviglia . Sicuramente ha preso una botta, da capire se c'è stata anche una distorsione o meno.

Il francese ha provato a stringere i denti ed è rimasto in campo in un primo momento, ma si è dovuto arrendere per il dolore. Al suo posto al 28' è entrato in campo Cristante. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Koné in chiave Napoli: al momento è da considerare in dubbio. Dopo i controlli delle prossime ore si capiranno meglio i tempi di recupero.