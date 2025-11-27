Manu Koné costretto al cambio in Europa League. Il centrocampista della Roma, sogno di mercato dell'Inter, ha lasciato il campo al 28' dopo un trauma alla caviglia. Sicuramente ha preso una botta, da capire se c'è stata anche una distorsione o meno.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, infortunio per l’obiettivo di mercato Koné: costretto al cambio in Europa League
ultimora
Inter, infortunio per l’obiettivo di mercato Koné: costretto al cambio in Europa League
Manu Koné costretto al cambio in Europa League: infortunio per il centrocampista, sogno di mercato dell'Inter
Il francese ha provato a stringere i denti ed è rimasto in campo in un primo momento, ma si è dovuto arrendere per il dolore. Al suo posto al 28' è entrato in campo Cristante. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Koné in chiave Napoli: al momento è da considerare in dubbio. Dopo i controlli delle prossime ore si capiranno meglio i tempi di recupero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA