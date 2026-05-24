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Viviano: “Inter, prendi questo portiere”. E per il centrocampo spara un nome top

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Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per consigliare tre acquisti all'Inter in vista del mercato ormai alle porte
Matteo Pifferi Redattore 

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Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per consigliare tre acquisti all'Inter in vista del mercato ormai alle porte:

Viviano: “Inter, prendi questo portiere”. E per il centrocampo spara un nome top- immagine 2

"Io parto dal portiere: si parla tanto del portiere, c'è un portiere eccezionale, farei tutto il possibile per prendere Alisson, tra i portieri più forti del mondo. Martinez non è bocciato, se bisogna prendere qualcuno bisogna che alzi il livello e Alisson alza sicuramente il livello.

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Getty Images

Poi dico Nico Paz, è giovane, è una posizione che l'Inter ha scoperta, ha dribbling ed è una caratteristica che manca un po' all'Inter e mi è venuta un'idea così: è un giocatore importante ma che sta giocando poco, sembra l'Inter stia cercando un tuttocampista, un giocatore di gamba a centrocampo, secondo me Camavinga potrebbe essere una bella opzione e un affare che offre il mercato oggi"

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