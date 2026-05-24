Poi dico Nico Paz, è giovane, è una posizione che l'Inter ha scoperta, ha dribbling ed è una caratteristica che manca un po' all'Inter e mi è venuta un'idea così: è un giocatore importante ma che sta giocando poco, sembra l'Inter stia cercando un tuttocampista, un giocatore di gamba a centrocampo, secondo me Camavinga potrebbe essere una bella opzione e un affare che offre il mercato oggi"