A Cose Scomode su Aura Sport, l’ex portiere Emiliano Viviano ha parlato così dell’Inter e non soltanto:

“Ne parlavamo prima io e Luca (Toni, ndr). L’unica squadra che può fare un po’ il vuoto in Serie A è l’Inter. Ora Gasperini ha trovato la sua quadra, ora c’è anche il gioco che prima non c’era. L’Inter ha fatto una grande partita con la Lazio, ma dopo 5 minuti Lautaro l’ha messa sotto l’incrocio: avere gli attaccanti aiuta.