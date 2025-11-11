A Cose Scomode su Aura Sport, l’ex portiere Emiliano Viviano ha parlato così dell’Inter e non soltanto:
“Ne parlavamo prima io e Luca (Toni, ndr). L’unica squadra che può fare un po’ il vuoto in Serie A è l’Inter. Ora Gasperini ha trovato la sua quadra, ora c’è anche il gioco che prima non c’era. L’Inter ha fatto una grande partita con la Lazio, ma dopo 5 minuti Lautaro l’ha messa sotto l’incrocio: avere gli attaccanti aiuta.
Io per Caprile impazzisco, è fortissimo: è diventato davvero il mio preferito tra i portieri", ha detto l'ex estremo difensore.
