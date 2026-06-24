Abodi: “Bisogna passare dalle parole ai fatti. Malagò? So bene che…”

"Ogni scelta lo è, la differenza non la fanno solo le persone ma le cose che fanno. Sarà quindi fondamentale vedere nei prossimi mesi quali saranno le decisioni che il sistema calcio prenderà autonomamente. Le cose da fare si sanno quali sono, la differenza sarà tra farle e non farle. Normale che il ministro senta il presidente appena eletto, è una forma di rispetto. Ci vedremo giovedì, io ascolterò le priorità e quello che verrà richiesto, anche se le conosco molto bene".