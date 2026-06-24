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Abodi: “Bisogna passare dalle parole ai fatti. Malagò? So bene che…”
"Ogni scelta lo è, la differenza non la fanno solo le persone ma le cose che fanno. Sarà quindi fondamentale vedere nei prossimi mesi quali saranno le decisioni che il sistema calcio prenderà autonomamente. Le cose da fare si sanno quali sono, la differenza sarà tra farle e non farle. Normale che il ministro senta il presidente appena eletto, è una forma di rispetto. Ci vedremo giovedì, io ascolterò le priorità e quello che verrà richiesto, anche se le conosco molto bene".
Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine dell'evento "Bando Oratori 2026 - Investire nei giovani, costruire comunità. Dalle idee ai progetti" in Senato risponde a chi chiede se Malagò sia la scelta giusta per la Figc e per far ripartire il calcio italiano. "Io credo che ormai sia il tempo di passare dalle parole ai fatti e di realizzare le riforme, da parte nostra le condizioni ci sono sempre state. Non possiamo modificare il nostro intendimento, sappiamo quello che andrà fatto, mi auguro che il primo passo lo sappia fare il sistema calcio", prosegue poi Abodi.
Mentre sulla scelta di confermare tutto il consiglio federale il ministro sottolinea come "sarà fondamentale quello che succederà nei fatti concreti. Sarò felice di sorprendermi che lo stesso consiglio federale riuscirà a produrre risultati diversi rispetto al passato", conclude.
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