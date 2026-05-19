La squadra di Arteta, che ieri si era portata a +5 dalla formazione di Guardiola, vince aritmeticamente il titolo ad una giornata dalla fine del campionato inglese

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 23:29)

Dopo 22 anni, l'Arsenal è campione d'Inghilterra. Il Manchester City - che ha conteso il titolo alla squadra di Arteta fino all'ultima giornata - ha pareggiato uno a uno contro il Bournemouth e così la squadra londinese, che si giocherà pure la finale di Champions contro il PSG il 30 maggio alla Puskas Arena, si è laureata campione con una giornata d'anticipo essendo a +4 dalla seconda in classifica a 82 punti.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Era passato in vantaggio il Bournemouth e non è bastato il gol di Haaland al 94esimo a prolungare le speranze del City di rincorrere il titolo dopo la vittoria della Coppa di Lega e della FA Cup. Al triplice fischio è scoppiata la festa a Londra.

La prossima partita, quella con l'Aston Villa, sarà anche l'ultima di Pep Guardiola in panchina dopo dieci anni: era arrivato a Manchester nel 2016 dopo aver vinto prima col Barcellona e poi con il Bayern Monaco.