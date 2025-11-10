Il portale WhoScored ha pubblicato la consueta top 11 dei migliori calciatori dell'ultimo turno di Serie A. Una formazione dominata dai calciatori di Sassuolo e Bologna, che piazzano al suo interno 3 elementi ciascuna. Presente anche un calciatore dell'Inter: si tratta di Federico Dimarco, autore dell'assist per il gol di Bonny contro la Lazio.
Appuntamento con la consueta analisi del portale, che ha premiato le prestazioni dei neroverdi e dei rossoblu
La top 11:
Caprile (Cagliari); Holm (Bologna), Lucumì (Bologna), Nelsson (Verona), Gallo (Lecce); Berardi (Sassuolo), Matic (Sassuolo), Paz (Como), Dimarco (Inter); Dallinga (Bologna), Pinamonti (Sassuolo).
