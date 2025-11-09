L'ex attaccante ha elogiato la prestazione dei nerazzurri contro la Lazio, soffermandosi anche su alcuni singoli

Fabio Alampi Redattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 23:40)

Christian Vieri, dagli studi di DAZN, ha analizzato il successo dell'Inter contro la Lazio: "Inter troppo più forte, ha iniziato alla grandissima. Lautaro ha fatto subito gol, Bonny ha raddoppiato verso la fine. Prima dicevamo quanto è importante che la terza o la quarta punta facciano gol quando giocano. Gi attaccanti infortunati possono recuperare con tranquillità. Devo dire che la Lazio ha fatto una buonissima partita, sempre viva, potevano fare l'1-1. L'Inter, però, è troppo più forte, stasera ha fatto una grandissima partita".

"Chi crossa come Dimarco in Europa? Nessuno, secondo me. L'ho detto qualche settimana fa e mi hanno scritto "c'è questo, c'è quest'altro...". Non vedo nessun giocatore che crossa 3-4 volte a partita come lui. Non ho mai visto in questi 20 anni un'ala sinistra che crossa bene come lui. Lautaro? A 188 gol c'è Altobelli. Arriva a 200 gol".

"Sai perchè mi piace Chivu? Perchè non cerca scuse. L'allenatore più diretto che ho avuto? Io ho avuto Lippi... Diceva quello che pensava sempre, a noi giocatori e anche in conferenza. Un episodio in particolare? Ho avuto una discussione dopo una partita, lui era uno con cui potevi parlare. Poi dopo ho fatto mesi di tribuna... Un allenatore che ti dice le cose in faccia, come devono fare secondo me".