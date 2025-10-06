FC Inter 1908
WhoScored, la top 11 della sesta giornata di Serie A: 3 i calciatori dell’Inter presenti

Inter
Folta presenza dei nerazzurri di Chivu nella formazione dei migliori calciatori dell'ultimo turno di campionato
Fabio Alampi Redattore 

Il portale WhoScored ha stilato la consueta top 11 dei migliori calciatori dell'ultimo turno di Serie A. Nella formazione ideale c'è tanta Inter, grazie al convincente successo contro la Cremonese: oltre a Bonny ci sono anche Barella e Dimarco. La squadra più rappresentata è il Bologna con quattro elementi.

La top 11:

Muric (Sassuolo); Zortea (Bologna), Muharemovic (Sassuolo), Solet (Udinese), Miranda (Bologna); Cancellieri (Lazio), Barella (Inter), Moro (Bologna), Dimarco (Inter); Bonny (Inter), Dallinga (Bologna).

