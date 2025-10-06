Il portale WhoScored ha stilato la consueta top 11 dei migliori calciatori dell'ultimo turno di Serie A. Nella formazione ideale c'è tanta Inter, grazie al convincente successo contro la Cremonese: oltre a Bonny ci sono anche Barella e Dimarco. La squadra più rappresentata è il Bologna con quattro elementi.
Folta presenza dei nerazzurri di Chivu nella formazione dei migliori calciatori dell'ultimo turno di campionato
La top 11:
Muric (Sassuolo); Zortea (Bologna), Muharemovic (Sassuolo), Solet (Udinese), Miranda (Bologna); Cancellieri (Lazio), Barella (Inter), Moro (Bologna), Dimarco (Inter); Bonny (Inter), Dallinga (Bologna).
