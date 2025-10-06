Giovani, alla prima esperienza in una big. Eppure già pronti, come dimostrano prestazioni e numeri. Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny stanno facendo vedere con i fatti di poter essere alternative credibili a Lautaro e Thuram, per la gioia di Cristian Chivu. Tutta un'altra musica rispetto alla scorsa stagione, quando Arnautovic e Taremi (più Correa) non riuscirono a garantire un contributo adeguato a Inzaghi.
Inter, Esposito e Bonny sono già pronti: Chivu ha opzioni che Inzaghi non aveva
Così scrive Il Giorno: "L'attacco di riserva, quello che col passare dei mesi dovrà garantire respiro a Lautaro e Thuram, ha finora regalato motivi per sorridere, sebbene il confronto con la passata stagione (prendendo in esame le prime otto gare) non sia così sbilanciato. Il trio formato da Arnautovic, Taremi e Correa, lo scorso anno, aveva garantito due gol, uno a testa tra l'austriaco e l'iraniano, e tre assist tutti dell'ex Porto. Bonny e Pio Esposito sono a tre reti e tre assist, bottino esclusivo del francese, tranne il guizzo dell'azzurro contro il Cagliari. I numeri sono quindi molto simili, ma le due giovani punte a disposizione di Chivu hanno finora sommato 425' contro i 476' dei loro predecessori. Inoltre, entrambi non avevano mai vestito una maglia pesante come quella dell'Inter, tanto meno avevano ancora disputato la Champions".
"Statistiche a parte, la coppia di scorta sembra avere un'energia che l'anno scorso non si percepiva. [...] L'entusiasmo del giovane duo potrà venire molto comodo dopo la sosta. Thuram ha un infortunio non gravissimo, ma il suo rientro per la sfida alla Roma del 18 ottobre è incerto. L'altro titolare designato, Lautaro Martinez, tornerà dal Sudamerica una volta affrontate le amichevoli con l'Argentina, confuso orario e acido lattico da smaltire. Tre giorni dopo il viaggio nella capitale, l'Inter avrà l'Union Saint-Gilloise e quindi il Napoli il 25. Una settimana chiave per tutta la squadra e per i due attaccanti "di scorta", che potrebbero già essere impiegati (almeno uno dei due) dal 1' contro i giallorossi".
