Inter Women, Alborghetti: “Contenta di essere tornata. Contro la Juventus…”

Le parole della centrocampista nerazzurra in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia

Domenica le nerazzurre scendono in campo contro la Juventus per la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Socios.com. Calcio d'inizio alle 14:30 al "Juventus Training Center" di Vinovo. A un paio di giorni dalla sfida con le bianconere, la capitana Lisa Alborghetti ha parlato del suo stato di forma ai microfoni di Inter Tv: "Sto bene e sono molto contenta di essere tornata in squadra. Sono state settimane lunghe, perchè quando si affronta un infortunio c'è tanto lavoro da fare e proprio per questo voglio ringraziare lo staff che mi ha seguito. Se sono riuscita a tornare il prima possibile e in un'ottima forma fisica è anche grazie al lavoro dello staff."