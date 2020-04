TS – Inter, sulle fasce si riparte da Young e Candreva: il futuro di Moses e Biraghi dipende da…

L’Inter programma la prossima stagione e valuta i calciatori in rosa. Nel 3-5-2 di Antonio Conte un ruolo fondamentale ce l’hanno senza dubbio gli esterni. E paradossalmente quelli a meritarsi la conferma – secondo Tuttosport – sono gli over 30. È il caso di Ashley Young, che ha convinto tutti da subito dal suo arrivo a gennaio dal Manchester United per la sua intelligenza di gioco, ma anche di Antonio Candreva. L’inglese compirà 35 anni a luglio, mentre l’ex Lazio ha raggiunto quota 33 a febbraio. Al momento sono loro, insieme a D’Ambrosio (32 anni a settembre) le certezze in vista della prossima stagione.

L’avventura di Victor Moses fino ad ora in nerazzurro non è stata esaltante, ma non è escluso un riscatto dal Chelsea, a patto che si arrivi a un accordo a ribasso rispetto ai 12 milioni previsti dal diritto. Stesso prezzo ma situazione diversa per Cristiano Biraghi: il futuro del laterale mancino è legato a quello di Dalbert e al possibile scambio con il club viola.