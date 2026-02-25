FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Zancan: “Inter, in Europa una contraddizione continua. Una domanda per Chivu”

ultimora

Zancan: “Inter, in Europa una contraddizione continua. Una domanda per Chivu”

Inter Chivu
Il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Bodo, Federico Zancan ha analizzato la gara dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Bodo, sul portale di Sky Sport Federico Zancan ha analizzato la gara dell'Inter. "L’analisi sull’eliminazione nerazzurra non può che partire dalla gara d’andata e dalle scelte di formazione di Chivu: perché tenere fuori i due giocatori più in forma della squadra, Zielinski e Dimarco? In trasferta, in un campo difficile, nella prima partita a eliminazione diretta, la rotazione è stata una forzatura, forse un segnale che magari a livello inconscio la squadra ha recepito male. Ruotare in coppa per preparare la trasferta a Lecce è stato quasi come scegliere tra una competizione e l’altra. A dirla tutta, l’approccio alla gara di Bodo era anche stato discreto, ma il punitivo 3-1 finale la logica conseguenza di un Bodo superiore sia per ritmo che per, udite udite, qualità di gioco".

Inter Chivu

Getty Images

"Recuperare il risultato a San Siro sembrava alla portata. È vero, sul sintetico di Bodo si era fatto male Lautaro, era fuori anche Calhanoglu, ma si pensava che la capacità dell’Inter di sfornare palle gol in sequenza che ammiriamo ogni fine settimana potesse bastare per la rimonta. Anche a Milano: discreto approccio, ma secondo tempo non all’altezza, con l’errore di Manuel Akanji a tagliare le gambe al tentativo di risalita. Hanno steccato due dei giocatori teoricamente più rappresentativi, Marcus Thuram e Nicolò Barella, lontani, e non da ieri, dal loro standard abituale". 

Zancan: “Inter, in Europa una contraddizione continua. Una domanda per Chivu”- immagine 3
Getty Images

"La campagna europea nerazzurra è stata una contraddizione continua. Un mix di potenzialità inespresse, episodi contrari e prove sbiadite quando il livello si è alzato. Nemmeno l’urgenza delle sfide ad eliminazione diretta ha tirato fuori il meglio dagli uomini di Chivu. La strada spianata verso lo scudetto è un bel modo per consolarsi ma la delusione per quello che poteva essere e non è stato resterà una macchia su questa stagione".

(Sky Sport)

Leggi anche
Barella, che succede? Rendimento e numeri in netto calo, l’Inter ha bisogno di ritrovarlo
Impallomeni: “Inter, abbiamo sottovalutato una cosa. Rosa va ripensata. Che succede se il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA