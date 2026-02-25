FC Inter 1908
Barella, che succede? Rendimento e numeri in netto calo, l’Inter ha bisogno di ritrovarlo

Il centrocampista nerazzurro sta disputando una stagione al di sotto dei suoi standard. E i tifosi cominciano a spazientirsi
Tra i protagonisti in negativo della notte da incubo dell'Inter, battuta in casa dal Bodo/Glimt ed eliminata dalla Champions League, c'è Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurra, per l'occasione capitano (complice l'assenza di Lautaro Martinez), è stato travolto dalla freschezza e dal dinamismo dei norvegesi, disputando un'altra partita al di sotto dei suoi standard. La perfetta fotografia di una stagione decisamente difficile.

Rendimento e numeri in netto calo

Meno carica agonistica, meno lucidità, meno incisività. Ma anche meno gol e meno assist. Il rendimento e i numeri di Barella sono in netto calo rispetto alle precedenti stagioni in nerazzurro: una sola rete fin qui fra tutte le competizioni, quella contro la Cremonese a inizio ottobre, pochissimi squilli degni di nota e tante prestazioni insufficienti (o comunque lontane da quelle alle quali aveva abituato). Per Chivu, così com'era per Inzaghi, il centrocampista sardo è un elemento imprescindibile della squadra, ma è chiaro che da uno come lui ci si aspetti di più. Molto di più.

I tifosi rumoreggiano

In tutto ciò alcuni tifosi dell'Inter hanno cominciato a rumoreggiare e a spazientirsi: Barella è e rimane uno dei beniamini del pubblico, ma il partito di coloro che lo vorrebbero in panchina (o che addirittura lo considerano a fine corsa) comincia a farsi sempre più numeroso. Il vice capitano è il primo a non essere contento delle sue prestazioni, ed è pronto a rimettersi in discussione per contribuire alla conquista dello scidetto, obiettivo dichiarato per questa stagione. Una mano potrebbe dargliela Chivu, che ha già dimostrato di saper rivitalizzare elemento in calo: l'esplosione di Dimarco può essere un esempio.

