Rendimento e numeri in netto calo

Meno carica agonistica, meno lucidità, meno incisività. Ma anche meno gol e meno assist. Il rendimento e i numeri di Barella sono in netto calo rispetto alle precedenti stagioni in nerazzurro: una sola rete fin qui fra tutte le competizioni, quella contro la Cremonese a inizio ottobre, pochissimi squilli degni di nota e tante prestazioni insufficienti (o comunque lontane da quelle alle quali aveva abituato). Per Chivu, così com'era per Inzaghi, il centrocampista sardo è un elemento imprescindibile della squadra, ma è chiaro che da uno come lui ci si aspetti di più. Molto di più.