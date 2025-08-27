Trent’anni fa l’esordio di Zanetti in nerazzurro: l’Inter lo celebra così

Domenica 27 agosto 1995 : l'Inter, allenata da Ottavio Bianchi, scende in campo nella prima giornata della Serie A 1995/96. A San Siro arriva il neo promosso Vicenza , squadra spavalda e ben organizzata tatticamente. A prima vista si tratta di una partita come tante altre della storia nerazzurra, una sfida che non sembra essere destinata a scrivere una pagina di storia interista. Eppure in quel pomeriggio di fine agosto i tifosi presenti al Meazza vivono una giornata che entra di diritto nella leggenda dell'Inter: tra i titolari della squadra nerazzurra infatti c'è un giovane argentino con il numero 4 sulla schiena , un ragazzo arrivato durante l'estate dal Banfield e che ha appena compiuto 22 anni.

Quel pomeriggio Javier Zanetti gioca la sua prima partita con la maglia dell'Inter, la prima di 858 complessive, cifra che lo ha reso il giocatore con più partite giocate nella storia nerazzurra. Quell'Inter-Vicenza è l'inizio di un'avventura meravigliosa, fatta di vittorie, record e momenti indimenticabili, condivisi con centinaia di compagni diversi e milioni di tifosi sparsi in tutto il Mondo. 30 anni fa l'attuale Vice President nerazzurro ha esordito con i colori che non avrebbe più abbandonato: Zanetti viene schierato sulla fascia destra da Ottavio Bianchi, mentre sulla sinistra gioca Roberto Carlos, altro nuovo arrivo dell'estate interista. La squadra viene tarscinata dall'energia e dalla classe dei suoi esterni: veloci, scattanti, imprendibili per gli avversari. Un match che viene risolto proprio dal terzino brasiliano, decisivo con una punizione radente, vero e proprio marchio di fabbrica per Roberto Carlos.