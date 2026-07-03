Intervistato da Marketing Registrado, Javier Zanetti ha parlato del Mondiale che sta disputando la sua Argentina

Intervistato da Marketing Registrado, Javier Zanetti ha parlato del Mondiale che sta disputando la sua Argentina partendo dal capitano dell'Inter, Lautaro .

"Lautaro è il nostro capitano e il nostro punto di riferimento. Credo che sia cresciuto costantemente nel corso della sua carriera, oggi è il giocatore che trasmette un senso di appartenenza quando gioca per il club e anche nella Nazionale. È un privilegio per Scaloni avere un attaccante come lui a disposizione".