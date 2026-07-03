Intervistato da Marketing Registrado, Javier Zanetti ha parlato del Mondiale che sta disputando la sua Argentina partendo dal capitano dell'Inter, Lautaro.
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fcinter1908 ultimora Zanetti: “Lautaro è il nostro capitano e punto di riferimento. Nico Paz? Aver giocato…”
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Zanetti: “Lautaro è il nostro capitano e punto di riferimento. Nico Paz? Aver giocato…”
Intervistato da Marketing Registrado, Javier Zanetti ha parlato del Mondiale che sta disputando la sua Argentina
"Lautaro è il nostro capitano e il nostro punto di riferimento. Credo che sia cresciuto costantemente nel corso della sua carriera, oggi è il giocatore che trasmette un senso di appartenenza quando gioca per il club e anche nella Nazionale. È un privilegio per Scaloni avere un attaccante come lui a disposizione".
Il vicepresidente nerazzurro ha parlato anche di Nico Paz: "L'aver giocato in così giovane età in Italia e al Como gli ha dato l'opportunità di essere convocato dall'Argentina. Si è meritato questa possibilità. Ha un futuro enorme davanti a sé, è una risorsa per noi argentini".
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