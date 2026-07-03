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Zanetti: “Lautaro è il nostro capitano e punto di riferimento. Nico Paz? Aver giocato…”

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Intervistato da Marketing Registrado, Javier Zanetti ha parlato del Mondiale che sta disputando la sua Argentina
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Marketing Registrado, Javier Zanetti ha parlato del Mondiale che sta disputando la sua Argentina partendo dal capitano dell'Inter, Lautaro.

Zanetti: “Lautaro è il nostro capitano e punto di riferimento. Nico Paz? Aver giocato…”- immagine 2
Getty

"Lautaro è il nostro capitano e il nostro punto di riferimento. Credo che sia cresciuto costantemente nel corso della sua carriera, oggi è il giocatore che trasmette un senso di appartenenza quando gioca per il club e anche nella Nazionale. È un privilegio per Scaloni avere un attaccante come lui a disposizione". 

Nico Paz Inter

Il vicepresidente nerazzurro ha parlato anche di Nico Paz: "L'aver giocato in così giovane età in Italia e al Como gli ha dato l'opportunità di essere convocato dall'Argentina. Si è meritato questa possibilità. Ha un futuro enorme davanti a sé, è una risorsa per noi argentini". 

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