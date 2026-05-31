"Stiamo veramente al delirio, io non riconosco Napoli. Con i social siamo arrivati alle petizioni contro gli allenatori", dice Zazzaroni

Matteo Pifferi Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 16:16)

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Nel corso di un'ampia intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, Ivan Zazzaroni ha risposto così alle critiche sponda Napoli in merito all'arrivo di Max Allegri al posto di Antonio Conte:

"Stiamo veramente al delirio, io non riconosco Napoli. Con i social siamo arrivati alle petizioni contro gli allenatori ancora prima che arrivino. A uno può non piacere Allegri, ci sta, ma non si può cancellare quello che ha vinto. Parliamo di uno che ha fatto quindici qualificazioni in Champions League. Non viene a Napoli per arrivare secondo, viene per vincere".

"Mourinho torna al Real Madrid perché Florentino Perez vuole tornare a vincere. Ancelotti venne ripreso perché ha vinto tutto. A me piacciono gli allenatori vincenti. Allegri ha 58 anni, non è finito. La gente dimentica troppo in fretta quello che ha fatto".

"Temevo per Vincenzo Italiano perché sarebbe stata la sua prima vera esperienza in una piazza che ha appena vinto e che pretende subito risultati. Alla seconda sconfitta lo avrebbero demolito. Questi tecnici come Allegri sono abituati a convivere con certe dinamiche".