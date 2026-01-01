FC Inter 1908
Zazzaroni: “Conte ha detto banalità, perché diventano polemiche? Amo Chivu, i giornalisti…”

Conte parla di gap tecnico e strutturale tra il suo Napoli e le tre big del nord: il commento di Zazzaroni
Intervenuto sul canale Youtube del Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni è tornato a commentare le parole di Conte dopo la vittoria sulla Cremonese, aggiungendo il suo punto di vista anche quelle di Chivu post Atalanta:

"Mi tocca spiegare a Sabatini le parole di Conte. Conte ha detto delle cose addirittura banali, che vincere a Napoli è diverso, è molto più difficile che vincere a Torino o Milano. Vorrei ricordare che negli ultimi 80 anni, Milano e Torino hanno vinto 65 anni e ci metto dentro anche i cinque del Torino. 65 su 79 perché uno è stato revocato. E che il Napoli non abbia la struttura di Inter, Milan e Juve è palese.

Guardate soltanto a come sono veramente costruite e parlo di società, non solamente di squadra. Ma sono cose elementari, banalità eppure devono essere polemiche. Preferisco Chivu, che io amo incondizionatamente il quale dice 'le parole di Conte non mi interessano'. Chivu però aggiunge nel finale che certe parole emanano un odore nauseabondo, penso sia l'odore della merda. Ma noi giornalisti, molto spesso le mani nella merda le mettiamo molto volentieri"

