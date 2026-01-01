"Mi tocca spiegare a Sabatini le parole di Conte. Conte ha detto delle cose addirittura banali, che vincere a Napoli è diverso, è molto più difficile che vincere a Torino o Milano. Vorrei ricordare che negli ultimi 80 anni, Milano e Torino hanno vinto 65 anni e ci metto dentro anche i cinque del Torino. 65 su 79 perché uno è stato revocato. E che il Napoli non abbia la struttura di Inter, Milan e Juve è palese.