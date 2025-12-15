Al Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani hanno discusso di Antonio Conte.

Matteo Pifferi Redattore 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 21:42)

Parte Cruciani: "Voglio capire come la mette il Marchese (Zazzaroni, ndr) nella sua difesa di Antonio Conte, siamo alla seconda fase del crollo del Napoli. Tu hai detto che Conte ha risollevato la squadra dopo Bologna e poi sono arrivate due sconfitte dove il Napoli è stato surclassato da Benfica e Udinese"

Zazzaroni risponde: "Ci sono sette giocatori fuori, tutti titolari". Sabatini ribatte: "Ho capito Ivan, però sette sconfitte". Zazzaroni replica: "E l'Inter quante ne ha fatte? Sei". Sabatini risponde: "Ho capito ma l'Inter è prima e il Napoli terzo". Tocca a Zazzaroni: "Questo è un anno molto particolare, si può perdere partite ma si deve assolutamente vincere. E' una stagione anomala, il Milan ne ha persa solo una e non è prima. La mia è una difesa assoluta, quando ti mancano Anguissa, Lukaku, De Bruyne e tutto il resto, dai ragazzi. Sul breve puoi vincere, sul lungo no"

Sabatini aggiunge: "Ho capito, però se fai giocare sempre gli stessi...". Risponde Zazzaroni: "Ha quelli". Controbatte Sabatini: "Ma fai giocare ogni tanto Lucca, Politano non gioca più. C'è McTominay e lui non si è fatto male". Interviene Cruciani: "Gli assenti ce li hanno tutte le squadre, tranne l'Inter che ha avuto pochi infortunati. Le assenze non sono un alibi, uno o due in più non cambiano"

Zazzaroni replica: "Uno o due? Ne ha sette". Risponde Cruciani: "Forse lo scudetto del Napoli ci ha illuso sulla forza reale del Napoli". Controbatte Zazzaroni: "Per me Conte ha fatto un'impresa"

Sabatini interviene: "Per me l'ha perso l'Inter". E chiosa Zazzaroni: "Nella vita ci vuole calma, il Napoli è a due punti dall'Inter"