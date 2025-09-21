Stanno facendo molto rumore le dichiarazioni di Igor Tudor nel post-gara di ieri di Verona-Juve: il pensiero di Fabio Ravezzani

Stanno facendo molto rumore le dichiarazioni di Igor Tudor nel post-gara di ieri di Verona-Juve: il tecnico bianconero ha polemizzato contro la Lega e il calendario, confrontandosi con l Napoli. Ecco il pensiero in merito di Fabio Ravezzani : "Sciocchezza di Tudor.

Lo slot di Sky e Dazn non permetteva di far giocare la Juve domani sera. Quando i broadcaster pagano, decidono l’ordine delle partite. I manager lo sanno, gli allenatori no. O fingono di ignorarlo. Sul calendario Lega: tutte le 4 di Champions hanno giocato il sabato.

Uefa ha messo Juve martedì, Atalanta e Inter mercoledì e Napoli giovedì. Di conseguenza la Serie A le ha fatte giocare scaglionate nello stesso modo. L’intemerata di Tudor è priva di senso. S’informi meglio".