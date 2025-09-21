FC Inter 1908
Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così del probabile ritorno in campo con l'Atalanta di Ademola Lookman
Marco Astori
Marco Astori 

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, intervistato da Deejay Football Club, ha parlato così del probabile ritorno in campo con l'Atalanta di Ademola Lookman oggi contro il Torino.

"Non è una bella cosa, la storia è uscita proprio male. Meno male che torna a giocare, l'Atalanta ne ha terribilmente bisogno: determina, è fortissimo. L'Atalanta è in grossa difficoltà, ha bisogno di un giocatore che sposta le partite: ma la vicenda è stata imbarazzante".

