Alessio Tacchinardi, ex calciatore, intervistato da Deejay Football Club, ha parlato così del probabile ritorno in campo con l'Atalanta di Ademola Lookman oggi contro il Torino.
Tacchinardi: “Vicenda Lookman imbarazzante, ma meno male che torna perché…”
"Non è una bella cosa, la storia è uscita proprio male. Meno male che torna a giocare, l'Atalanta ne ha terribilmente bisogno: determina, è fortissimo. L'Atalanta è in grossa difficoltà, ha bisogno di un giocatore che sposta le partite: ma la vicenda è stata imbarazzante".
