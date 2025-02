Ivan Zazzaroni, su Radio Dee Jay, ha parlato di Fiorentina-Inter, la gara rinviata a dicembre, che si è giocata giovedì scorso e finita tre a zero per i viola. «In Fiorentina-Inter ho visto una cosa che mi ha fatto rigirare le budella. Possibile che la Lega Calcio non consenta di utilizzare i nuovi, arrivati dal mercato di gennaio, anche se erano stati già impiegati in campionato in altre squadre?», ha sottolineato riferendosi al regolamento secondo il quale la gara da recuperare doveva essere giocata con i calciatori che c'erano già a dicembre in rosa (e senza quelli ceduti ovviamente).