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Semplici: “Palestra? L’avrei visto volentieri all’Inter. Mi auguro che il Chelsea…”

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L'ex allenatore del Cagliari ha detto la sua sulla scelta del terzino classe 2005 di andare in Inghilterra
Fabio Alampi Redattore 

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Leonardo Semplici, ex allenatore - tra le altre - del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la vicenda Palestra: "Mi auguro sia una scelta giusta per il ragazzo, perché sicuramente è una scelta importante. Ho letto che ha avuto ampie garanzie dall'allenatore, quindi magari questo l'ha fatto propendere per andare all'estero, in un campionato purtroppo più importante di quello italiano. Dispiace perché l'avrei visto volentieri all'Inter, che gioca in una maniera che poteva esaltare ancora di più le sue qualità".

Semplici: “Palestra? L’avrei visto volentieri all’Inter. Mi auguro che il Chelsea…”- immagine 2
Getty Images

"La Premier? Sono esperienze sicuramente determinanti per la crescita. Il campionato inglese in questo momento è il campionato di riferimento e lì giochi sempre contro grandi calciatori. Questo farà sì che cresca, maturi e migliori. Mi auguro però che abbia quella continuità che gli possa permettere tutto questo".

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