Leonardo Semplici, ex allenatore - tra le altre - del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la vicenda Palestra: "Mi auguro sia una scelta giusta per il ragazzo, perché sicuramente è una scelta importante. Ho letto che ha avuto ampie garanzie dall'allenatore, quindi magari questo l'ha fatto propendere per andare all'estero, in un campionato purtroppo più importante di quello italiano. Dispiace perché l'avrei visto volentieri all'Inter, che gioca in una maniera che poteva esaltare ancora di più le sue qualità".