Zazzaroni su Gasperini: “Tutto si può dire della sua Roma tranne che…”

Matteo Pifferi Redattore 29 novembre 2025 (modifica il 29 novembre 2025 | 11:02)

Intervenuto sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato così di Gasperini e del suo percorso con la Roma:

"Gasperini prende sempre la realtà di sorpresa. Riesce a esserlo, sorprendente, anche a 67 anni e dopo una lunga serie di stagioni eccezionali a Bergamo. Perché tutto si può dire della sua Roma, ma non che non sia sorprendente. Penso alla vittoria sui danesi. Un El nel primo tempo e un El nel secondo. Così l’Olimpico ha potuto cantare ai gol senza peraltro ricorrere all’autotune: identici il tono e la caduta del coro. E tra uno e l’altro la solita, appassionante Roma capace - questa volta - di mettere sotto l’imbattuto Midtjylland che tra preliminari e girone di Euroleague aveva sempre vinto (KuPS, Sturm Graz, Nottingham Forest, Maccabi e Celtic) segnando 13 gol e subendone soltanto tre.

Sorprendente è stata anche la formazione iniziale: Gasperini ha presentato Dybala, al rientro, e Ghilardi, mentre nella ripresa ha concesso qualche minuto a Bailey, ovviamente pensando a domenica sera, al Napoli. C’è qualcosa in questa Roma che - non a caso - mi ricorda il Leicester di Ranieri. Lo scrivo senza azzardare discorsi scudetto (così com’è, non è in grado di puntare al titolo). Sarebbe interessante sapere se lo stesso Ranieri sta ritrovando accenti e valori simili: determinazione, una grande unità e il coraggio che fa spesso la differenza. Sorpresa chiama sorpresa. Mi è piaciuto tanto El Ayanoui: s’era fatto notare in estate, nel primo tempo dell’amichevole con l’Everton. Ma in seguito s’era perso in mille difficoltà e in qualche timidezza. Nelle ultime uscite ha confermato di avere personalità e qualità tecniche, moltiplicando i recuperi e le giocate decisive.

Sono ancora fermo alle impressioni perché non riesco davvero a spiegare come abbia fatto il Sor Presa in così poco tempo a dare molto più di un senso compiuto a un gruppo composto certamente da gente seria ma che non vale - per completezza e alcune individualità - Inter, Napoli, Milan e Juve. Eppure dopo dodici giornate la Roma è davanti in campionato e in coppa è riuscita a recuperare numerose posizioni dopo un inizio decisamente sfortunato. «Niente spari superflui, solo quelli che uccidono», quella volta Dotto centrò il punto e so per certo che a Gasperini questa frase piacque tantissimo.