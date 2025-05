Hanno ragione i tifosi juventini. Comunicare le squalifiche il primo maggio, quando mancano i giornali e la gente è via, la tempistica alimenta sospetti, come si volesse far passare 24 ore prima di avere un'opinione. Vorrei leggere poi prima le motivazioni ma tutta questa cosa puzza. Quando la Juve con l'inchiesta Alto Piemonte e molti della Juve, anche impiegati, collaborano rischiando contro gente non simpatica che frequentava in quel momento la Curva, si beccò una squalifica bella tosta. In questo caso vedremo che generi di rapporti hanno avuto Calhanoglu, Inzaghi e Zanetti con queste persone. Non rispondere a queste persone è difficile, bisogna essere onesti. Ma non ci sono scudi protettivi. Si incontrano migliaia di persone e non sai che persone siano. Se questi frequentano la sede, i posti di allenamento non è consentito. Non mi è piaciuto nulla di questa storia. Sono continto che siano puliti se i tifosi juventini sono incazzati hanno ragione. Ma non dare sentenza poi il primo maggio, non alimentare il dubbio. Ci sono delle situazioni sulla giustizia sportiva che vanno riviste. Conosco il giudice sportivo e il procuratore e questa cosa non mi è piaciuta. Ci daremo un'opinione da elaborare e trasmettere quando leggeremo la motivazione.