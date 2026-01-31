"In tanti mi chiedono quanto abbia goduto io per il gol di Trubin e la qualificazione del Benfica di Mourinho, da 1 a 100 dico 2 milioni. Questo è il calcio nella sua sublimazione assoluta. Il Benfica aveva perso le prime 4, 2 non c'era Mourinho.

Ma Mourinho era convinto di qualificarsi, era convinto di fare 12 punti, poi 12 punti non li ha fatti perché ha perso contro la Juventus ma ha fatto 9 punti. Contro il Real Madrid, sta vincendo 3-2, non gli avevano detto che serviva un altro gol, allora dice a Trubin di andare avanti e Trubin ha fatto una torsione alla Van Basten. Il calcio è episodi, è questo il bello"