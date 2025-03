"In fondo Marcus Thuram è arrivato per fare il Lukaku dopo che Romelu e l’Inter si erano detti addio (a distanza) tra amarezze, qualche fastidio, non pochi disturbi e inevitabili speculazioni. Il ragionamento è semplice: con Lautaro e Lukaku ci siamo divertiti parecchio e allora perché non replichiamo la coppia anche strutturalmente per favorire chi è rimasto? Pronti: uno e 92 per 90 chili il francese, uno e 92 e qualche etto in aggiunta Big Rom che nei piedi aveva, almeno inizialmente, molti più gol del collega.