"Ho visto il Portogallo e non ha giocato male. Ah ma era il Milan quello? Ora parlando seriamente. In un momento di gran difficoltà, sei uscito da tutto i tifosi ti contestano. Cantano Gerry Cardinale devi vendere. E tutti presenti con quella maglia? Cioè sembra un affronto. Sono un'offesa, perché il tifoso ai colori è comunque legato. Per cui i tifosi sono già incazzati e tu ti presenti in campo con sta roba? E in campo sembrava una roba strano, ognuno gioca per sé"